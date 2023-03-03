ФСБ опубликовала видео последствий атаки диверсантов в Брянской области

ФСБ обнародовала видео из Брянской области. Кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На кадрах можно заметить расстрелянные украинскими боевиками автомобили и взрывчатку.

В «ВАЗ-2107», по данным канала, находился второй погибший мужчина, в «Ниве» был 63-летний мужчина, который перевозил детей.

Напомним, утром 2 марта на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа. Погибли два человека. Диверсантов выдавили на территорию Украины.