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Бастрыкин назначил служебную проверку по работе руководителя рязанского следкома Владимира Никешкина

Бастрыкин назначил служебную проверку по работе руководителя рязанского следкома Владимира Никешкина. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России.

В пятницу, 3 марта, в следственном комитете России состоялось заседание коллегии, на котором подвели итоги работы за 2022 год.

Председатель СК Александр Бастрыкин заслушал доклады руководителей региональных СК, в том числе и по Рязанской области.

В отношении руководителя рязанского следкома Владимира Никешкина назначили служебную проверку «в связи с имеющимися системными недочетами в работе этих подразделений».