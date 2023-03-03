Бастрыкин назначил служебную проверку по работе руководителя рязанского следкома Владимира Никешкина

Бастрыкин назначил служебную проверку по работе руководителя рязанского следкома Владимира Никешкина. Об этом сообщили в Telegram-канале ГСУ СК России.

В пятницу, 3 марта, в следственном комитете России состоялось заседание коллегии, на котором подвели итоги работы за 2022 год.

Председатель СК Александр Бастрыкин заслушал доклады руководителей региональных СК, в том числе и по Рязанской области.

В отношении руководителя рязанского следкома Владимира Никешкина назначили служебную проверку «в связи с имеющимися системными недочетами в работе этих подразделений».