В Туле убийца ждал полицейских в шапочке из фольги

В среду, 1 марта, в комнате общежития в Туле обнаружили тело 21-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает сайт регионального следкома.

В тульском общежитии техникума РЖД подозреваемый в убийстве однокурсника ждал полицейских в шапочке из фольги. Об этом сообщает канал « Первый Тульский ».

В среду, 1 марта, в комнате общежития в Туле обнаружили тело 21-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Об этом сообщает сайт регионального следкома .

Следствие установило, что ночью 1 марта 31-летний злоумышленник под воздействием наркотиков ударил однокурсника ножом в шею и туловище. Потерпевший скончался на месте происшествия.

По словам очевидцев, подозреваемый напал на соседа по комнате, пока тот спал, а накануне убийства они поссорились.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Убийство» (ч.1 ст. 105 УК РФ). В ближайшее время мужчине предъявят обвинение.