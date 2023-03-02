В Саратовской области нашли мертвым пропавшего восьмилетнего ребенка

В Саратовской области нашли мертвым пропавшего восьмилетнего ребенка. Об этом сообщил глава Балаковского муниципального района.

Отмечается, что 28 февраля ребенок пошел от друга домой и пропал, позже его тело нашли в промоине на глубине около пяти метров. Дыра образовалась около канализационного коллектора.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей).