В Рязанской области задержали наркодилера

В Рязанской области задержали наркодилера. Об этом сообщает региональное УМВД.

В Спас-Клепиках полицейские остановили на улице 41-летнего местного жителя. По данным силовиков, мужчина вышел для размещения закладок в тайники. В ходе досмотра у него нашли несколько свертков с 10-ю граммами гашиша.

Позже в машине мужчины сотрудники полиции обнаружили более 200 свертков с этим наркотиком общей массой 109 граммов: неработающий клепиковец привез партию гашиша из Московской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Подозреваемый заключен под стражу.