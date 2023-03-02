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В Рязанской области задержали наркодилера

В Рязанской области задержали наркодилера. Об этом сообщает региональное УМВД.

В Спас-Клепиках полицейские остановили на улице 41-летнего местного жителя. По данным силовиков, мужчина вышел для размещения закладок в тайники. В ходе досмотра у него нашли несколько свертков с 10-ю граммами гашиша.

Позже в машине мужчины сотрудники полиции обнаружили более 200 свертков с этим наркотиком общей массой 109 граммов: неработающий клепиковец привез партию гашиша из Московской области.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 4 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Подозреваемый заключен под стражу.