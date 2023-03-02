В Рязанской области вдвое вырос спрос на «умные» счетчики и другие устройства

Цифровая экосистема МТС по итогам 2022 года заняла наибольшую долю рынка в бизнес-сегменте M2M/IoT-подключений (технологии межмашинного взаимодействия и интернета вещей). Такие данные приводит аналитическое агентство ONSIDE. В Рязанской области спрос на «умные» счетчики и другие устройства за год вырос вдвое.

По данным ONSIDE, всего за предыдущий год количество подключенных IoT-устройств в России достигло 70,1 млн штук, а затраты государства и бизнеса на внедрение решений на базе технологий интернета вещей и межмашинного взаимодействия составили почти 114 млрд рублей, что на 6% больше, чем годом ранее.

Общий прирост подключений по технологии интернета вещей у операторов мобильной связи России составил 28,8%, причем 47% из них, согласно данным исследования, приходится на долю МТС. Самыми распространенными сценариями использования М2М и IoT-технологий в 2022 году стали системы безопасности, подключенные камеры видеонаблюдения, интеллектуальные системы для транспорта и умные системы учета.

«В Рязанской области наибольший спрос на подключение IoT-устройств мы видим у организаций сферы энергетики. К примеру, в Рязани одна из крупнейших энергетических компаний оснастила свои сети интеллектуальными счетчиками сбора показателей, подключившись к каналам передачи данных МТС. В целом за год спрос на „умные“ устройства увеличился более чем в 2 раза, и мы наблюдаем это по всем направлениям, где есть интеллектуальные приборы на сети Nb-IoT: энергетика и теплоэнергетика, газоснабжение, водоснабжение и водоотведение. Умные датчики и счетчики, способные годами работать от одной батарейки, могут взять на себя множество задач и принести реальную экономию ресурсов», — рассказал директор МТС в Рязани Александр Ляк.

В компании рассказали, что современные сети «интернета вещей» оптимизируют логистику и любую разъездную работу: позволяя отслеживать движущиеся объекты — транспортные средства с грузами и даже сотрудников, например курьеров.

«Можно наблюдать за автомобилем не только на маршруте, но и внутри закрытого склада, куда не доходят сигналы спутников (GPS/ГЛОНАСС), определить местоположение груза.

На предприятии IoT управляют освещением цехов, заранее диагностируют дефекты деталей станков. IoT-датчики помогают повышать безопасность производства. В решении Safe Zone это достигается при помощи носимых умных устройств, которые отправляют сигнал на платформу для ответственных лиц, когда сотрудник заходит в опасную зону», — добавили в МТС.

По словам представителей компании, IoT-решения позволяют ресурсоснабжающим организациям анализировать актуальное состояние систем водоснабжения, локализовывать аварийные ситуации и оперативно реагировать на них, тем самым гарантируя стабильное снабжение ресурсами жильцов. Датчики микроклимата «Цельсиум» в режиме реального времени могут контролировать температуру, влажность и другие параметры, не требуя монтажа и особенного ухода. Эти датчики подходят для музеев, архивов, фармакологических компаний и медицинских учреждений, зернохранилищ, теплиц — везде, где есть необходимость постоянного контроля за физическими параметрами воздуха.

«Список „умных“ решений можно продолжать, они применимы в любой сфере. Цифровые технологии уже не раз доказали свою эффективность для бизнеса, и в Рязанской области этот тренд продолжает расти», — отметили в МТС.

Справка:

ONSIDEONSIDE — аналитическое агентство, специализирующееся на проведении маркетинговых исследований и оказании консалтинговых услуг в областях новых технологий, медиа, телекоммуникаций, спорта и индустрии развлечений. На рынке с 2012 года.