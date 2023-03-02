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В Рязани прошел рейд по поиску мигрантов-нарушителей

В Рязани прошел рейд по поиску мигрантов-нарушителей. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Оперативники проверяли грузовой и пассажирский транспорт, а также водителей и пассажиров — иностранных граждан на предмет законности нахождения на территории России.

В мероприятиях приняли участие сотрудники ЦПЭ, ОБ ППСП и ГИБДД УМВД России по Рязанской области, регионального УФСБ России и специалисты Восточного межрегионального управления государственного автодорожного надзора ЦФО Федеральной службы по надзору в сфере транспорта.

В результате проверки нашли девять нарушителей миграционного законодательства. Так, два человека предоставили правоохранителям поддельные документы.

Также проверка показала три правонарушения по линии государственного автодорожного надзора и одно нарушение по линии безопасности дорожного движения.

Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.