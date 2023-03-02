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В Роспотребнадзоре опровергли информацию об ожидаемой вспышке холеры

В региональном управлении Роспотребнадзора опровергли информацию об ожидаемой вспышке холеры, которую распространяют в мессенджерах. Об этом сообщили на сайте управления.

Ранее в мессенджерах стали распространять информацию, что в России ожидается «вспышка холеры в связи с биологической диверсией со стороны Украины».

В Роспотребнадзоре данные опровергли.

«Первый подобный фейк появился в сети в начале мая 2022 года. После этого вброс об эпидемии холеры повторялся в июне и октябре. Заметим, что текст сообщения не меняется, пересылается через мессенджеры одна и та же картинка», — отметили в сообщении.

В ведомстве добавили, что информация о якобы обнаружении в источниках питьевой воды холерных вибрионов не соответствует действительности.

«Роспотребнадзором ведется усиленный контроль за качеством и безопасностью питьевого водоснабжения. Отметим, что благодаря эффективной работе санитарно-эпидемиологической службы в России уже долгое время не было случаев заболевания холерой. Роспотребнадзором ведется постоянная работа по недопущению завоза этой опасной инфекции, предпринимаются все необходимые меры для предотвращения ее возможного распространения на территории России», — говорится в сообщении.