В Омской области 15-летняя девушка подговорила парня убить своих родителей

В Омской области 15-летняя девушка подговорила парня убить своих родителей. Об этом в четверг, 2 марта, пишет Lenta.ru.

Инцидент произошел в январе 2022 года. 15-летняя девушка подговорила своего 18-летнего молодого человека убить своих родителей из-за того, что они были против их общения. Ночью парень зашел в дом через входную дверь. Он нанес смертельные ранения штык-ножом для забоя скотины спящим членам семьи подруги — 35-летней матери, 38-летнему отчиму и 10-летней сестре, которая страдала заболеванием опорно-двигательной системы. Старшая сестра не хотела ухаживать за ней в дальнейшем.

Не тронули только 6-летнего брата девушки. С ним она побежала к соседям и рассказала, что в дом пробрался неизвестный и убил родителей и сестру. Позже девушка составила ложный фоторобот преступника и дала ложные показания.

На повтором допросе молодые люди во всем сознались. Девочка признала вину частично.

Молодых людей приговорили к 6 годам и 7 месяцам тюрьмы.