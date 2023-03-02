В Милославском районе задержали подозреваемого в краже бытовой техники из Дома культуры

Работник учреждения рассказал полицейским, что неизвестный сломал крыльцо Дома культуры и украл две тепловые пушки и водонагреватель.

В поселке Южный Милославского района задержали подозреваемого в краже бытовой техники из местного Дома культуры. Об этом сообщается на сайте регионального УМВД .

Работник учреждения рассказал полицейским, что неизвестный сломал крыльцо Дома культуры и украл две тепловые пушки и водонагреватель.

Оперативники осмотрели место происшествия и обнаружили следы взлома, а у крыльца нашли следы обуви, предположительно принадлежавшие злоумышленнику, так как ДК был закрыт на ремонт и его никто не посещал.

По следам полицейские вышли к дому подозреваемого, во дворе которого они обнаружили обломки бытовой техники и другие улики. Злоумышленника задержали.

По предварительной информации, 66-летний житель поселка взломал Дом культуры и забрал из помещения бытовую технику. Во дворе своего дома он разобрал украденное на запчасти и продал изделия из цветного металла. Полученные деньги мужчина потратил на спиртное.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ, ему грозит срок до 5 лет.