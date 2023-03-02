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В Госдуме пригрозили Украине после диверсии в Брянской области

Россия жестко ответит на проникновение диверсионно-разведывательной группы с Украины, устроившей бои на границе в Брянской области. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, передает Ura.ru.

«Я уверен, что реакция последует жесткая. Такая же жесткая, как та, которая была после диверсии, совершенной на Крымском мосту», — отметил Шеремет.

Он отметил, что после произошедшего проведут расследование, чтобы не допустить подобного проникновения в дальнейшем.

«Конечно же, действия наши будут адекватны в отношении киевского режима», — сказал депутат.

Также он подчеркнул, что вопрос смены статуса СВО поднимут по мере развития событий и «повышения градуса».