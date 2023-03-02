В Гонконге загорелся строящийся 42-этажный небоскреб

Огонь начал распространятся сверху здания и за час охватил его полностью.

В Гонкоге загорелся строящийся 42-этажный небоскреб. Видео появилось в Telegram-канале Mash.

Издание пишет, что расположен небоскреб в крупном торговом и туристическом районе Цим Ша Цуй. Огонь начал распространятся сверху здания и за час охватил его полностью.

Информации о пострадавших внутри небоскрёба пока нет, несколько автомобилистов, на которых сверху прилетел полыхающий мусор, госпитализированы.