В Брянской области ВСУ взяли в заложники местных жителей

В Брянской области ВСУ взяли в заложники местных жителей. Об этом в четверг, 2 марта, в своем Telegram-канале сообщил глава региона Александр Богомаз.

Группа украинских диверсантов из 50 человек проникла на территорию села в Брянской области. Они взяли в заложники часть местных жителей.

По предварительным данным, в заложниках находятся как минимум мужчина, женщина и двое детей.

Ранее диверсанты обстреляли движущийся автомобиль. Погиб один человек, ранен 10-летний ребенок.

ВС РФ занимаются ликвидацией диверсантов.