В Алтайском крае после ДТП с грузовиком погибли два пассажира автобуса

В Алтайском крае после ДТП с грузовиком погибли два пассажира автобуса. Об этом сообщает ТАСС.

«В Рубцовском районе на 267-м километре автодороги А-322 (Барнаул — Рубцовск — граница республики Казахстан) водитель 1975 года рождения, управляя автобусом King Long, совершил выезд на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем MAN с прицепом, под управлением водителя 1968 года рождения», — говорится в сообщении местного УМВД.

В ДТП два пассажира автобуса от полученных травм скончались на месте. Кроме того, пострадали водитель автобуса и еще два пассажира.

Фото: Прокуратура Алтайского края