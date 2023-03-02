В Александро-Невском районе на заправке обнаружили подозрительный предмет

В четверг, 2 марта, сотрудники заправки «Роснефть» на 326-м км трассы Р-22 «Каспий» сообщили в МЧС о найденном рядом с установкой для подкачки шин термосе.

В Александро-Невском районе на заправке обнаружили подозрительный предмет. Об инциденте сообщило издательство «Пресса» .

В четверг, 2 марта, сотрудники заправки «Роснефть» на 326-м км трассы Р-22 «Каспий» сообщили в МЧС о найденном рядом с установкой для подкачки шин термосе.

На место происшествия прибыли опергруппа Александро-Невского отделения полиции, дежурный экипаж ДПС Ряжского отдела ГИБДД и кинолог.

Территорию оцепили, посетителей и персонал заправки эвакуировали. После необходимых обследований предмета выяснилось, что опасности нет: в термосе был чай.