В 2025 году спрогнозировали курс доллара выше 200 рублей

Курс доллара к 2024 году может превысить 100 рублей, а в 2025 году он может стать больше 200 рублей. Прогноз представил главный макроэкономист УК «Ингосстрах-Инвестиции» Антон Прокудин на форуме «Стратегическая сессия российского долгового рынка», передает « РБК Инвестиции ».

Согласно прогнозу специалиста, курс доллара поднимется выше 120 рублей в 2024 году, после чего последует временное укрепление рубля. По его словам, в конце 2024 года курс доллара может составить 124 рубля. В 2025 году курс валюты может приблизиться к 200 рублям и превысить значение.

«Примерно так, как это можно было наблюдать во время прошлой сильной девальвации в 2014—2016 годах. Если сильно упростить систему, можно просто старые данные умножить на два. Когда-то курс был ₽30-35, потом он ушел до ₽86 и вернулся к ₽55. Если мы умножим на два, то получится, что ₽60-70 в современной парадигме, где-то ₽190 в пределе и обратный возврат к ₽110», — объяснил Прокудин.

Он добавил, что валютная модель «Ингосстрах-Инвестиций» предугадала и девальвацию рубля, которая случилась в конце 2014 года, а также укрепление в 2022 году.

Прокудин отметил, что в модели заложена большая доля импорта к ВВП. В настоящее время, по его словам, курс доллара, согласно модели, должен быть около 80 рублей.

Специалист считает, что в 2023 году импорт будет постепенно восстанавливаться.

«Если мы все-таки исходим из того, что импорт как доля ВВП дальше нарастает, то есть импортные цепочки восстанавливаются, то в дальнейшем модель и фактический курс должны сойтись», — заключил он.

Прокудин обратил внимание, что модель предполагает снижение цен на нефть и другие сырьевые товары к концу 2024 года на фоне рецессии в мировой экономике.