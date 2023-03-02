У Курильских островов зафиксировали землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировали в акватории Тихого океана у Курильских островов. Об этом в четверг, 2 марта, сообщает РИА Новости со ссылкой на филиал Единой геофизической службы РАН.

По данным ведомства, землетрясение зарегистрировано в 6:29 по местному времени. Эпицентр располагался в 183 километрах юго-восточнее курильского острова Итуруп.

Очаг землетрясения находился на глубине 33 километра, поэтому данные об ощутимости не поступали, говорится в сообщении.