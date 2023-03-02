Стало известно об улучшении состояния фигуриста Романа Костомарова

Спортсмен приходит в себя, есть некоторые улучшения.

Источники сайта телеканала «РЕН ТВ» назвали стабильным состояние фигуриста Романа Костомарова.

Как пишет издание, спортсмен постепенно приходит в себя, есть некоторые улучшения. Фигуристу провели несколько процедур плазмафереза — очистки крови.

Напомним, фигурист попал в реанимацию с пневмонией в январе. Его подключили к ИВЛ. Позже появились сообщения, что врачам пришлось ампутировать Костомарову ступню и кисти рук.