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Сорокина рассказала о подготовке к празднованию 78-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне
Мэр сообщила, что традиционно пройдут патриотические акции «Окна Победы», «Песни Победы», каждого ветерана поздравят адресно.

Мэр Рязани Елена Сорокина рассказала о мероприятиях, которые готовятся к празднованию 78-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом она написала на странице «ВКонтакте».

2 марта прошло первое заседание рабочей группы, посвященной дате.

«Особое значение приобретает празднование Дня Победы в условиях Специальной военной операции. Сейчас как никогда важны наше единство, настрой, патриотизм, сохранение исторической памяти. Главными участниками предстоящих событий, конечно, будут наши уважаемые ветераны. Сейчас в городе проживают 89 участников войны. Ни один из них не останется без внимания», — сообщила Сорокина.

Мэр рассказала, что традиционно пройдут патриотические акции «Окна Победы», «Песни Победы», каждого ветерана поздравят адресно. Во дворах перед их окнами пройдут концерты, мини-парады.

«Люди должны гордиться, что в их доме живет ветеран. Проведем традиционные акции „Георгиевская ленточка“ и „Сад памяти“», — написала глава горадминистрации.

Она добавила, что школьные музеи будут задействованы в проекте «Без срока давности», а во время акции «Хранители истории» первичные отделения «Движения первых» продолжат шефство над военными памятниками и мемориалами, изучат их историю, займутся благоустройством и будут вести просветительскую работу.

«Все, что мы делаем, в конечном итоге, мы делаем для нашего подрастающего поколения. Дети должны знать историю своей страны, своего народа и чтить память героев», — отметила Сорокина.

Также мэр рассказала, что активисты юнармейского движения примут участие во всероссийской акции «Вахта памяти» на мемориалах города. Кроме того, дети будут встречаться с ветеранами, записывать и снимать на видео их истории в рамках проекта «Военный корреспондент». Смонтированные ролики покажут местным жителям."Сейчас формируется общий план мероприятий ко Дню Победы. В ближайшее время обсудим его наполнение и подробнее расскажем про каждый проект", — заключила глава администрации.