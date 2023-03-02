Скончалась девочка, раненная украинскими диверсантами в Брянской области

Девочка, раненная украинскими диверсантами в селе Любечане Брянской области, умерла в больнице, также на месте скончался водитель школьного автобуса. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

Утром в четверг, 2 марта, несколько вооруженных людей обстреляли из автоматического оружия школьный автобус, который собирал детей, чтобы отвезти их в школу в Барахлово, сообщил Telegram-канал «112».

Сейчас все силовые структуры ориентированы на поиск диверсантов. В настоящий момент в Сушанах ВСУ окружены силовиками.

В Любечанах группа террористов, предположительно, удерживает заложников. Бой с диверсантами ведут силы Министерства обороны и ФСБ.

В Любечанах также ранили еще одного ребенка, передает Mash. Десятилетний мальчик госпитализирован в Брянск с непроникающим пулевым ранением в спину.

Ранее появилась информация, что в Брянской области взорвали электроподстанцию и газовую станцию.