Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольцев оружием

Глава Минобороны России Сергей Шойгу утвердил порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой и материально-техническими средствами. Об этом говорится в приказе министерства.

«Определить: порядок обеспечения добровольческих формирований вооружением, военной техникой, материально-техническими средствами», — указано в документе.

В нем также содержится указание определить порядок продовольственного, вещевого и иных видов обеспечения, оказания медицинской помощи гражданам, пребывающим в добровольческих формированиях.

Ранее артиллеристы ЧВК «Вагнер» просили боеприпасов у Минобороны, а основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что Шойгу запретил передавать их добровольцам.

Позже Пригожин рассказал, что проблема разрешилась.