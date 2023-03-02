Рязанские дороги в ночь на 3 марта очистят от снега и наледи

Работы проведу на 26 рязанских улицах

Рязанские дороги в ночь на 3 марта с помощью спецтехники очистят от снега и наледи. Об этом сообщили на сайте городской администрации .

Снег и наледь уберут на улицах:

— Вокзальной;

— Дзержинского;

— Гагарина;

— 9-я Линия;

— Островского;

— Есенина;

— Яхонтова;

— Вознесенской;

— Чапаева;

— Пролетарской;

— Тимакова;

— Тимуровцев;

— Новоселов;

— Зубковой;

— Гагарина;

— Шереметьевской;

— Песоченской;

— Интернациональной.

Также обработают от наледи дорожки:

— на Лыбедском бульваре;

— в сквере у кинотеатра «Октябрь»;

— в Дубовой роще;

— в скверах ЖКХ и Княжье поле.

Обработка тротуаров запланирована в поселке Соколовка на улицах:

— Связи;

— 1-й Прудной;

— Добролюбова;

— на Восточной окружной дороге в сторону ТЦ «Зельгрос» со стороны домов.

В связи с погодными условиями план может изменяться.