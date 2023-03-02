Рязанские дороги в ночь на 3 марта очистят от снега и наледи

Рязанские дороги в ночь на 3 марта с помощью спецтехники очистят от снега и наледи. Об этом сообщили на сайте
Снег и наледь уберут на улицах:
— Вокзальной;
— Дзержинского;
— Гагарина;
— 9-я Линия;
— Островского;
— Есенина;
— Яхонтова;
— Вознесенской;
— Чапаева;
— Пролетарской;
— Тимакова;
— Тимуровцев;
— Новоселов;
— Зубковой;
— Гагарина;
— Шереметьевской;
— Песоченской;
— Интернациональной.
Также обработают от наледи дорожки:
— на Лыбедском бульваре;
— в сквере у кинотеатра «Октябрь»;
— в Дубовой роще;
— в скверах ЖКХ и Княжье поле.
Обработка тротуаров запланирована в поселке Соколовка на улицах:
— Связи;
— 1-й Прудной;
— Добролюбова;
— на Восточной окружной дороге в сторону ТЦ «Зельгрос» со стороны домов.
В связи с погодными условиями план может изменяться.