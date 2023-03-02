Рязанца осудят за убийство соседа

Житель Рязанского района предстанет перед судом по обвинению в причинении смертельных травм соседу.

Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении ранее судимого местного жителя, 1962 года рождения. Он обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).Следствием установлено, что 19 марта 2022 года в с. Подвязье Рязанского района между соседями при распитии спиртных напитков произошел бытовой конфликт, в ходе которого обвиняемый жестоко избил потерпевшего. От полученных телесных повреждений мужчина кончался на месте происшествия. В результате грамотно спланированной работе следователей и криминалистов на месте происшествия преступление было раскрыто по горячим следам. Сосед погибшего был задержан и на основании ходатайства следователя заключен под стражу. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.