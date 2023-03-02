Россия разрабатывает новый вид военных операций для защиты от США

Россия разрабатывает новый вид военных операций для защиты от США. Об этом сообщает журнал Минобороны «Военная мысль».

В статье отмечается, что штаты теряют лидирующие позиции в мире и винят в этом Россию, поэтому уровень агрессии Вашингтона против Москвы увеличивается.

Издание отмечает, что США планирует операцию по развалу России: Пентагон собирается уничтожить с помощью обычного мгновенного глобального удара не менее 65-70% российских стратегических ядерных сил.

В связи с этим, в России разрабатывают «операцию стратегических сил сдерживания». Она предусматривает применение «современных стратегических наступательных и оборонительных, ядерных и неядерных вооружений».