РИА Новости: российские десантники пошли в наступление на одном из участков в ЛНР

Российские десантники ведут наступательные действия в Луганской Народной Республике. Об этом сообщает РИА Новости. Как отмечает командир бронегруппы, в ходе очередной атаки парашютно-десантной роты уничтожена группа противника численностью до 10 человек. Он добавил, что пехота идет в наступление, а в задачи броневой группы входит подавление противника огнем.

«Мы работали с 30-миллиметровой автоматической пушкой и 100-миллиметровым орудием», — заявил собеседник издания.