Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
-3°
Птн, 03
Сбт, 04
-1°
ЦБ USD 75.47 0.22 03/03
ЦБ EUR 80.19 0.09 03/03
Нал. USD 75.81 / 81 02/03 16:40
Нал. EUR 80.07 / 81.39 02/03 16:40
Новости
Итоги года New
Публикации
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
5 892
Главврач Рязанского онкодиспансера о группах риска, санкциях и опасных...
22 февраля 11:58
7 370
Краснокнижные птицы и костры рябин. Московские ученые разработали идеи...
«Зеленый сад» пригласил рязанских и московских ученых д...
20 февраля 11:22
7 702
Дорогу осилит везущий. В чьих руках будущее общественного транспорта Р...
17 февраля 12:45
9 879
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Путин назвал происшествие в Брянской области терактом

Президент Владимир Путин назвал происшествие в Брянской области терактом и очередным преступлением.

Заявление президент сделал по видеосвязи во время церемонии открытия Года педагога и наставника.

«Очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, что там сидят гражданские лица и дети. „Нива“ обыкновенная. Открыли огонь. Именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, истории, традиций, языка», — заявил Путин .