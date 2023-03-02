Путин назвал происшествие в Брянской области терактом

Президент Владимир Путин назвал происшествие в Брянской области терактом и очередным преступлением.

Заявление президент сделал по видеосвязи во время церемонии открытия Года педагога и наставника.

«Очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, что там сидят гражданские лица и дети. „Нива“ обыкновенная. Открыли огонь. Именно такие люди ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, истории, традиций, языка», — заявил Путин .