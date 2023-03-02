Приложения «Тинькофф» и других российских банков удалили из App Store

Приложения «Тинькофф» удалили из App Store. Об этом сообщили в Telegram-канале банка.

В компании отметили, что для пользователей ничего не изменится: уже скачанные приложения будут работать как обычно.

«Все приложения Тинькофф, которые уже установлены у клиентов, продолжают работать, никаких ограничений по их использованию нет. Новым клиентам настроить доступ к мобильному приложению/личному кабинету поможет наш представитель на встрече при открытии продукта», — говорится в сообщении.

Приложения «Уралсиб», «Зенит», «Левобережный», «Приморье», «СДМ банка» и Металлоинвестбанка также перестали быть доступны для скачивания в AppStore.

Ранее все перечисленные банки попали под санкции США, ЕС и Великобритании.