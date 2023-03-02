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Правительство Рязанской области ищет подрядчика на проект капремонта усадьбы в Москве

Правительство Рязанской области ищет подрядчика для обследования и разработки проектно-сметной документации по капремонту здания культурного наследия «Городская усадьба Ю.Т. Крестовниковой» в Москве за 6,4 млн рублей. Соответствующий тендер появился на сайте госзакупок.

Представительство правительства Рязанской области выделило 6 млн 450 тысяч рублей. Подрядчик должен будет обследовать здание культурного наследия и составить проектно-сметную документацию на ремонт 28 помещений на втором этаже, площадь которого составляет 466, 7 кв.м.

Само представительство правительства находится по адресу: Москва, Малый Толмачевский переулок, № 10, строение 1. По документации следует, что проект капремонта рязанские власти собираются делать по адресу: Москва, Покровский бульвар, № 12, строение 1.

В этом здании располагается некоммерческая организация «Центральный спортивный клуб «Европол-Спорт». В документах не указано, какое отношение Рязанская область имеет к зданию, на которое готовит документы о ремонте. Работы должны выполнить за полгода с момента заключения контракта.