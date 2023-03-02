Появились подробности нападения на машину с детьми в Брянской области

Появились подробности нападения на машину с детьми в Брянской области. Информацию опубликовал Telegram-канал Baza.

По рассказу детей, в машине был водитель и трое школьников: мальчик из третьего класса и две девочки. Детей везли из села Брахлов в Новый Ропск, где их должен был забрать школьный автобус.

По дороге на них неожиданно напала группа неизвестных мужчин. Отмечается, что водитель погиб сразу, а мальчик получил ранение в грудь. Он помог выбраться девочкам, сказал им прятаться в лесу.

Раненый мальчик смог поймать машину на той же дороге, которая увезла детей подальше от места нападения. Мальчику сразу же вызвали скорую.

По словам врачей, осколок или пуля прошла вдоль ребра. Отмечается, что школьнику уже провели операцию, сейчас его жизни ничего не угрожает.

Ранее появилась информация, что скончалась десятилетняя девочка, которую ранили диверсанты. Официально это пока не подтвердилось.