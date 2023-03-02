Пациентке рязанского онкодиспансера удалили опухоль на языке

Рязанке провели операцию по гемиэксцизии языка с пластикой слизисто-мышечным лоскутом из внутренней части левой щеки на лицевой артерии: женщине удалили часть языка и реконструировали из собственной слизистой и мышцы.

Пациентке рязанского онкодиспансера удалили опухоль на языке. Об этом сообщает сайт регионального минздрава .

В феврале в рязанский онкодиспансер обратилась 39-летняя женщина с жалобами на дискомфорт в языке. По ее словам, консервативное лечение не помогло. После обследования врачи онкоцентра диагностировали у пациентки злокачественную опухоль на языке.

Рязанке провели операцию по гемиэксцизии языка с пластикой слизисто-мышечным лоскутом из внутренней части левой щеки на лицевой артерии: женщине удалили часть языка и реконструировали из собственной слизистой и мышцы. Такое хирургическое вмешательство проведено в Рязанской области впервые. Операция длилась 5 часов и прошла успешно.

«Практически отсутствует косметический дефект со стороны лица и шеи, что немаловажно для любого пациента, особенно девушки. На шее был сделан один разрез по кожной складке и наложен косметический шов, дефект на щеке замещается жировым телом Биша, что может вызвать небольшую асимметрию, которая в последующем легко скорректируется косметологическими процедурами», — рассказал об операции врач-онколог Алексей Скопин.