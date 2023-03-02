Москвичку осудят за убийство мужа в Шиловском районе

Москвичку осудят за убийство мужа в Шиловском районе. Об этом в четверг, 2 марта, сообщили в пресс-службе регионального следкома.

В октябре 2020 года на берегу реки Оки в Шиловском районе местный житель обратил внимание, что его собака лает у заброшенного колодца с водой. Подойдя ближе, он увидел в резервуаре труп. На теле мужчины обнаружили следы насильственной смерти. В результате экспертиз, через четыре месяца была установлена личность погибшего. Им оказался 55-летний житель Москвы.

Следствие выяснило, что погибший часто ругался с женой из-за того, что она без его ведома потратила не менее 30 миллионов рублей. Мужчина решил подать на развод. Его жена, понимая, что ей не сможет полностью распоряжаться совместным и личным имуществом, решила убить мужа.

В конце июля 2020 года во время отдыха на берегу Оки, женщина нанесла мужчине несколько ударов по голове. Он скончался на месте. Москвичка решила спрятать тело в заброшенном бетонном резервуаре с водой и уехала. После возвращения в Москву, женщина заявила в полицию о пропаже мужа.

В результате расследования, женщина была изобличена в совершении убийства.

Уголовное дело передано в суд.