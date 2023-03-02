МИД РФ: мы будем вынуждены реагировать, если США проведут ядерные испытания

Россия будет вынуждена реагировать, если США всё же проведут ядерные испытания. Об этом в четверг, 2 марта, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Мы не можем оставаться безучастными к происходящему. Если США всё-таки решатся на такой шаг и первыми проведут ядерные испытания, мы будем вынуждены адекватно реагировать. Ни у кого не должно быть опасных иллюзий, что глобальный стратегический паритет может быть разрушен», — рассказал политик.