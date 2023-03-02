«Мармакс» предложил рязанцам получить готовый загородной дом этим летом

В компании отметили, что услуга продолжает пользоваться спросом, особенно перед приближением теплого сезона.

Рязанцам предложили получить готовый загородной дом этим летом. Услуга «под ключ» доступна от компании «Мармакс».

В компании отметили, что услуга продолжает пользоваться спросом, особенно перед приближением теплого сезона.

В продуктовой линейке «Мармакс» представлены готовые дома в базовой и стандартной комплектациях, срок готовности которых составляет от 3 до 11 месяцев.

«В понятие стандартной комплектации входит организация газоснабжения, водоснабжения и водоотведения, электрификация, а также монтаж внутренних сетей. В базовую комплектацию входит заложение фундамента, возведение стен и кровли с утеплением, установка водосточной системы и скважины, вентиляция, остекление и бетонная утепленная отмостка», — рассказали в компании.

Отмечается, что строительстве домов используются только качественные и современные материалы.

«Благодаря выбранному для работы облицовочному кирпичу удается улучшить эстетические свойства внешнего вида здания, дополнив их отличным набором технических характеристик. При этом использование кирпича для цоколя несет за собой преимущество в виде способности выдерживать воздействие влаги, а также различных температур», — добавили в «Мармакс».

Отмечается, что проект функционален благодаря использованию двухкамерного стеклопакета — оптимального варианта в климатических реалиях страны. В компании подчеркнули, что его достаточно для сохранения тепла и хорошего уровня шумоизоляции. Максимальное светопропускание обеспечит большая возможная площадь остекления — до 70%.

«Удобно, что при покупке дома клиенты могут воспользоваться беспроцентной рассрочкой от застройщика, а также ипотекой на строительство дома — программой господдержки, семейной и для IT-специалистов», — рассказали рязанцам.

«Проекты ведет профессиональный коллектив, каждый из сотрудников которого имеет высшее строительное образование, а также богатый опыт работы на рынке малоэтажного строительства — более 6 лет. За это время нашей компанией было построено более 100 домов, — уточняет Орлов Роман, руководитель направления загородной недвижимости девелоперской компании „Мармакс“. — В нашем портфеле представлено 15 проектов с гибкими планировками, подстраиваемыми под индивидуальные требования заказчика. Каждый из них имеет трехмерную модель».

Девелоперская компания «Мармакс» осуществляет свою деятельность на рынке Рязанского региона с 2012 года. На сегодняшний день портфель реализованных и текущих проектов составляет более 500 000 кв. м жилой и коммерческой недвижимости в Рязанском регионе. Благодаря изучению международного опыта в строительстве жилых домов и благоустройства, а также профессиональной команде, компания возводит качественные современные жилые комплексы и комфортную среду.