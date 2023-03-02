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Касимовская гордума назначила конкурс на должность главы местной администрации
Главу администрации по итогам конкурса утвердит касимовская городская дума.

Касимовская гордума назначила конкурс на должность главы местной администрации. Конкурс пройдет 10 апреля. Об этом пишет ИД «Пресса».

Как сообщает газета «Вид сбоку», за назначение конкурса касимовская гордума проголосовала единогласно, также был утвержден ряд изменений в Положение о проведении конкурса. Главу администрации по итогам конкурса утвердит касимовская городская дума.

С апреля 2021 года главой администрации Касимова выбрана Светлана Андреева.

На работу руководства администрации регулярно жаловались жители в соцсетях. Губернатор Павел Малков несколько раз публично критиковал касимовские власти.