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Кадыров призвал ввести военное положение после происшествия в Брянской области
Глава Чечни объяснил, что такие меры обеспечат безопасность местным жителям.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал ввести военное положение в некоторых регионах России после происшествия в Брянской области. Об этом Кадыров написал в своем Telegram-канале.

«Считаю, что следовало бы ввести в некоторых регионах военное положение с максимальным уровнем реагирования вместо ныне установленного среднего», — отметил глава Чечни. Он объяснил, что такие меры обеспечат безопасность местным жителям.

Ранее федеральные СМИ сообщили, что утром 2 марта на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа.

В Любечанах Климовского района участники группы обстреляли автомобиль. В селе Сушаны жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с беспилотника.

Официально известно о двух жертвах диверсии.

Позже ФСБ заявило, что выдавила диверсантов из Брянской области на территорию Украины.