«Известия»: Минтранс планирует запретить работать таксистам больше 12 часов в день

Минтранс планирует запретить работать таксистам больше 12 часов в день. Об этом сообщает газета «Известия».

Министерство подготовило законопроект, в котором говорится, что после 12 часов работы водитель не сможет получить новый заказ от агрегатора.

Отмечается, что мера приведет к снижению риска происшествий и причинения вреда здоровью граждан. Помимо этого, таксист должен делать перерыв не позже чем через пять часов после начала смены, говорится в документе. Число и длительность перерывов определяет сам таксист, однако суммарное время приостановки передачи заказа не может превышать пяти часов.

Если водитель станет пренебрегать правилами, то не будет получать новые заказы какое-то время.

Кроме того, планируется ввести ограничение на взятие нового заказа, пока не выполнен текущий.