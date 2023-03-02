Госдеп США призвал Россию согласиться на продление зерновой сделки

Госдеп США призвал Россию согласиться на продление зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госдепартамента Нед Прайс.

«Мы продолжаем призывать Россию согласиться на продление и, в конечном счете, расширение зерновой инициативы», — сказал он в ходе брифинга. По его словам, в США не видят причин, по которым согласие на такой шаг не может быть получено.

Срок действия сделки завершается 18 марта. Соглашение, которое в июне прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, удобрений, продовольствия по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы.

Ранее в Украине заявили, что Киев хочет продлить соглашение еще как минимум на год и включить в него больше украинских портов.