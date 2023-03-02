Госдеп США призвал Россию согласиться на продление зерновой сделки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя госдепартамента Нед Прайс.
«Мы продолжаем призывать Россию согласиться на продление и, в конечном счете, расширение зерновой инициативы», — сказал он в ходе брифинга. По его словам, в США не видят причин, по которым согласие на такой шаг не может быть получено.
Срок действия сделки завершается 18 марта. Соглашение, которое в июне прошлого года подписали представители России, Турции, Украины и ООН, предполагает вывоз украинского зерна, удобрений, продовольствия по Черному морю из трех портов, в том числе из Одессы.
Ранее в Украине заявили, что Киев хочет продлить соглашение еще как минимум на год и включить в него больше украинских портов.