Глава Брянской области рассказал о состоянии раненного диверсантами ребенка
Ребенку сделали операцию.
Глава Брянской области Александр Богомаз рассказал о состоянии ребенка, пострадавшего при атаке украинских диверсантов. Об этом он написал в Telegram-канале.
По словам Богомаза, ребенку сделали операцию.
«Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства. Федор находится под постоянным наблюдением специалистов», — рассказал губернатор региона.
Ранее стало известно, что число жертв диверсии достигло двух человек.