Глава Брянской области рассказал о состоянии раненного диверсантами ребенка

Ребенку сделали операцию.

Глава Брянской области Александр Богомаз рассказал о состоянии ребенка, пострадавшего при атаке украинских диверсантов. Об этом он написал в Telegram-канале.

По словам Богомаза, ребенку сделали операцию.

«Врачи извлекли пулю, выпущенную из оружия натовского производства. Федор находится под постоянным наблюдением специалистов», — рассказал губернатор региона.

Ранее стало известно, что число жертв диверсии достигло двух человек.