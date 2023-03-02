ФСБ выдавила диверсантов из Брянской области на территорию Украины

Украинских националистов, совершивших вылазку в Брянскую область, выдавили на территорию Украины и нанесли по ним массированный артиллерийский удар. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ.

«Во избежание жертв со стороны мирного населения и нанесения ущерба объектам гражданской инфраструктуры противник выдавлен на территорию Украины, где по нему нанесен массированный артиллерийский удар», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что утром 2 марта на территорию Брянской области проникла украинская диверсионная группа.

В Любечанах Климовского района участники группы обстреляли автомобиль. В селе Сушаны жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с беспилотника.

Официально известно о двух жертвах диверсии.