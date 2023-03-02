Экс-губернатор Любимов заявил, что в свое время удивился закупке городом многомиллионной спецтехники

Речь про технику, закупка которой легла в основу уголовного дела.

Экс-губернатор Николай Любимов рассказал изданию «Рязанские новости», что удивился, узнав в свое время о покупке городом комбинированных дорожных машин (КДМ) «в таком количестве». Речь шла про технику, закупка которой легла в основу уголовного дела в 2023 году. Анонс интервью опубликовал новостной сайт в четверг, 2 марта.

«Я в то время, когда узнал, что купили КДМки большие, я был удивлен, честно говоря. В таком количестве эти КДМки в городе, наверное, все-таки не нужны», — цитирует издание Любимова.

Речь идет про закупку администрацией Рязани в ноябре 2020 года шести специализированных уборочных машин. Их приобретение стоило бюджету 63 миллиона рублей. В 2023 году по делу задержали Владимира Арцыбашева (в 2020 году советник вице-губернатора Игоря Грекова), под домашний арест посадили начальника управления благоустройства Рязани Юрия Фурфурака.

РЗН. Инфо в апреле 2021 года (!) писал о странной закупке шести дорожных машин для уборки города на сумму 63 миллиона 157 тысяч 896 рублей. Эксперты рассказали РЗН. Инфо, что подобную технику в самой большой комплектации можно было приобрести за 6,5 миллионов рублей за машину. Власти отдали за каждую машину больше 10 миллионов рублей.

Дорогостоящая закупка оказалась бесполезной — машины КДМ рассчитаны на очистку трасс, в снежную зиму 2020-2021 гг рязанцы вязли в сугробах на тротуарах и нуждались в принципиально других уборочных машинах.

РЗН. Инфо единственные, кто в 2021 году взял интервью у директора фирмы-поставщика (сейчас он также арестован). Расследование 2021 года читайте в разделе «Публикации».

РЗН. Инфо публично задавал вопросы руководству Рязани и правоохранителям в 2021 году, зачем городу такая большая и ненужная закупка. Ответы в то время так и не были получены.