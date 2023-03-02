Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
-3°
Птн, 03
Сбт, 04
-1°
ЦБ USD 75.47 0.22 03/03
ЦБ EUR 80.19 0.09 03/03
Нал. USD 75.81 / 78.4 02/03 16:40
Нал. EUR 80.07 / 81.7 02/03 18:02
Новости
Итоги года New
Публикации
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
5 989
Главврач Рязанского онкодиспансера о группах риска, санкциях и опасных...
22 февраля 11:58
7 466
Краснокнижные птицы и костры рябин. Московские ученые разработали идеи...
«Зеленый сад» пригласил рязанских и московских ученых д...
20 февраля 11:22
7 797
Дорогу осилит везущий. В чьих руках будущее общественного транспорта Р...
17 февраля 12:45
9 973
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
Экс-губернатор Любимов заявил, что в свое время удивился закупке городом многомиллионной спецтехники
Речь про технику, закупка которой легла в основу уголовного дела.

Экс-губернатор Николай Любимов рассказал изданию «Рязанские новости», что удивился, узнав в свое время о покупке городом комбинированных дорожных машин (КДМ) «в таком количестве». Речь шла про технику, закупка которой легла в основу уголовного дела в 2023 году. Анонс интервью опубликовал новостной сайт в четверг, 2 марта.

«Я в то время, когда узнал, что купили КДМки большие, я был удивлен, честно говоря. В таком количестве эти КДМки в городе, наверное, все-таки не нужны», — цитирует издание Любимова.

Речь идет про закупку администрацией Рязани в ноябре 2020 года шести специализированных уборочных машин. Их приобретение стоило бюджету 63 миллиона рублей. В 2023 году по делу задержали Владимира Арцыбашева (в 2020 году советник вице-губернатора Игоря Грекова), под домашний арест посадили начальника управления благоустройства Рязани Юрия Фурфурака.

РЗН. Инфо в апреле 2021 года (!) писал о странной закупке шести дорожных машин для уборки города на сумму 63 миллиона 157 тысяч 896 рублей. Эксперты рассказали РЗН. Инфо, что подобную технику в самой большой комплектации можно было приобрести за 6,5 миллионов рублей за машину. Власти отдали за каждую машину больше 10 миллионов рублей.

Дорогостоящая закупка оказалась бесполезной — машины КДМ рассчитаны на очистку трасс, в снежную зиму 2020-2021 гг рязанцы вязли в сугробах на тротуарах и нуждались в принципиально других уборочных машинах.

РЗН. Инфо единственные, кто в 2021 году взял интервью у директора фирмы-поставщика (сейчас он также арестован). Расследование 2021 года читайте в разделе «Публикации».

РЗН. Инфо публично задавал вопросы руководству Рязани и правоохранителям в 2021 году, зачем городу такая большая и ненужная закупка. Ответы в то время так и не были получены.