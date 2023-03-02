Число жертв диверсии в Брянской области достигло двух человек

В результате действий украинских диверсантов в селе Любечане Климовского района Брянской области погибли два человека. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.

«По уточненной информации, в результате действий ДРГ в селе Любечане Климовского района количество погибших мирных жителей увеличилось до двух человек. Погиб мужчина 1966 года рождения. Оперативные службы проводят необходимые мероприятия», — написал глава региона.