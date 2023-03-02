Брянский губернатор сообщил официальную информацию о пострадавших при атаке диверсионной группы

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил официальную информацию о пострадавших при атаке диверсионной группы. Он опубликовал данные в Telegram-канале.

«В результате действий диверсионной группы в селе Любечане Климовского района погиб водитель легкового автомобиля, ранен мальчик 2012 года рождения. В настоящее время ребенок доставлен в Брянскую областную больницу, его жизни ничего не угрожает», — сообщил Богомаз.

Ранее появилась информация, что при атаке погибла девочка.