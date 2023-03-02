Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 02
-3°
Птн, 03
Сбт, 04
-1°
ЦБ USD 75.47 0.22 03/03
ЦБ EUR 80.19 0.09 03/03
Нал. USD 75.81 / 78.4 02/03 16:40
Нал. EUR 80.07 / 81.7 02/03 18:02
Новости
Итоги года New
Публикации
«ВашаКомната.РФ»: как обставить квартиру мебелью по доступной цене
Несмотря на тотальное увлечение минимализмом и лаконичн...
22 февраля 12:55
5 989
Главврач Рязанского онкодиспансера о группах риска, санкциях и опасных...
22 февраля 11:58
7 466
Краснокнижные птицы и костры рябин. Московские ученые разработали идеи...
«Зеленый сад» пригласил рязанских и московских ученых д...
20 февраля 11:22
7 797
Дорогу осилит везущий. В чьих руках будущее общественного транспорта Р...
17 февраля 12:45
9 973
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
А что в кино? «Нюрнбег», «Беспринципные в деревне» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Одна из самых ожидаемых новинок марта — историческая военная драма от режиссера Николая Лебедева «Нюрнберг». Действия картины происходят в 1945 году в Нюрнберге, где начинается международный военный трибунал. Главный герой приезжает участвовать в процессе в качестве переводчика в составе советской делегации. Однажды на улице он встречает юную русскую девушку Лену. Их зарождающейся любви предстоит пройти через множество испытаний. В ролях — Сергей Безруков, Евгений Миронов, Сергей Кепмо, Любовь Аксенова и другие.

Российская комедия «Беспринципные в деревне» от режиссера Романа Прыгунова. Отставной генерал решает отпраздновать юбилей в настоящей русской деревне — с полным погружением, праздничной трапезой, баней, рыбалкой и деревенским спа. В какой-то момент праздник пошел не по плану, и гости умудряются настроить против себя местных жителей, переругаться между собой и остаться без пропитания. В ролях — Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Николай Фоменко и другие.

Американский фильм ужасов «Астрал. Проклятие ведьм». Беременную Сару мучают кошмары после встречи со зловещей старухой, и она точно знает: ее сглазили. К счастью, ведьма, проклявшая ее, скоро умрет. К несчастью, у ведьмы есть наследница, которая не может дождаться, когда получит темную силу.

Российский детективный триллер от режиссера Костаса Марсаана «Детектор». Фильм рассказывает историю бывшего оперативного сотрудника Виктории и ее семьи. После нападения преступника на службе она не может иметь детей. Супруги решают взять к себе на выходные шестилетнюю Дашу, родители которой погибли в пожаре. И тогда в их загородном доме начинают происходить странные события. Съемки фильма проходили в ноябре-декабре 2021 года в Москве и Московской области. Основной площадкой стал уникальный четырехуровневый дом, в котором в прошлом жил летчик-космонавт Алексей Леонов.

Аниме из Японии «Ину-о: Рождение легенды». Ину-О был проклят при рождении. С первого дня его жизни перепуганные взрослые закрывали тканью каждый сантиметр его тела, а лицо прятали под маской. Но однажды, услышав песню слепого музыканта, Ину-О открыл в себе невероятный дар, позволяющий ему во время танца перевоплощаться в самое прекрасное создание на Земле. Чтобы избавиться от своего проклятья, Ину-О нужно сразиться со своими страхами. На фестивале «Золотой глобус» в 2023 году картина завоевала награду «Лучший анимационный фильм».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».