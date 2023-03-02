А что в кино? «Нюрнбег», «Беспринципные в деревне» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Одна из самых ожидаемых новинок марта — историческая военная драма от режиссера Николая Лебедева «Нюрнберг». Действия картины происходят в 1945 году в Нюрнберге, где начинается международный военный трибунал. Главный герой приезжает участвовать в процессе в качестве переводчика в составе советской делегации. Однажды на улице он встречает юную русскую девушку Лену. Их зарождающейся любви предстоит пройти через множество испытаний. В ролях — Сергей Безруков, Евгений Миронов, Сергей Кепмо, Любовь Аксенова и другие.

Российская комедия «Беспринципные в деревне» от режиссера Романа Прыгунова. Отставной генерал решает отпраздновать юбилей в настоящей русской деревне — с полным погружением, праздничной трапезой, баней, рыбалкой и деревенским спа. В какой-то момент праздник пошел не по плану, и гости умудряются настроить против себя местных жителей, переругаться между собой и остаться без пропитания. В ролях — Павел Деревянко, Оксана Акиньшина, Аглая Тарасова, Максим Виторган, Николай Фоменко и другие.

Американский фильм ужасов «Астрал. Проклятие ведьм». Беременную Сару мучают кошмары после встречи со зловещей старухой, и она точно знает: ее сглазили. К счастью, ведьма, проклявшая ее, скоро умрет. К несчастью, у ведьмы есть наследница, которая не может дождаться, когда получит темную силу.

Российский детективный триллер от режиссера Костаса Марсаана «Детектор». Фильм рассказывает историю бывшего оперативного сотрудника Виктории и ее семьи. После нападения преступника на службе она не может иметь детей. Супруги решают взять к себе на выходные шестилетнюю Дашу, родители которой погибли в пожаре. И тогда в их загородном доме начинают происходить странные события. Съемки фильма проходили в ноябре-декабре 2021 года в Москве и Московской области. Основной площадкой стал уникальный четырехуровневый дом, в котором в прошлом жил летчик-космонавт Алексей Леонов.

Аниме из Японии «Ину-о: Рождение легенды». Ину-О был проклят при рождении. С первого дня его жизни перепуганные взрослые закрывали тканью каждый сантиметр его тела, а лицо прятали под маской. Но однажды, услышав песню слепого музыканта, Ину-О открыл в себе невероятный дар, позволяющий ему во время танца перевоплощаться в самое прекрасное создание на Земле. Чтобы избавиться от своего проклятья, Ину-О нужно сразиться со своими страхами. На фестивале «Золотой глобус» в 2023 году картина завоевала награду «Лучший анимационный фильм».

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