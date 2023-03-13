В Сапожке из-за половодья подтопило восемь домов

В Сапожке из-за половодья подтопило восемь домов. Об этом пишет сайт ИД «Пресса» со ссылкой на региональное управление МЧС.

В воскресенье, 12 марта, из-за потепления и дождя в реке Мошка произошел резкий подъем воды. Подтопило несколько домов на улицах Табачная, Верховенская, Набережная, Стаханова, Советская. Власти приняли решение о распруживании плотины, а жильцам подтопленных домов предложили помощь в переселении на время подтопления.

Глава районной администрации Алексей Кириллов сообщил, что здоровью и жизни людей ничто не угрожает.

Напомним, ранее МЧС спрогнозировало подтопление 11 низководных мостов в Рязанской области.

Видео Ксюши Мазуровой, фото Гали Поповой