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В Рязани устранили обрыв троллейбусной линии на улице Юбилейной
Троллейбусы №№ 9 и 16 вышли на линию — они следуют до остановки «ТД Барс».

В Рязани устранили обрыв троллейбусной линии на улице Юбилейной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

После ремонта контактной сети троллейбусы №№ 9 и 16 вышли на линию — они следуют до остановки «ТД Барс». В горадминистрации уточнили, что ремонтные работы на Первомайском проспекте продолжаются.

Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ троллейбусы четырех маршрутов не вышли на линию.