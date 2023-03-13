В Рязани устранили обрыв троллейбусной линии на улице Юбилейной

Троллейбусы №№ 9 и 16 вышли на линию — они следуют до остановки «ТД Барс».

В Рязани устранили обрыв троллейбусной линии на улице Юбилейной. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

После ремонта контактной сети троллейбусы №№ 9 и 16 вышли на линию — они следуют до остановки «ТД Барс». В горадминистрации уточнили, что ремонтные работы на Первомайском проспекте продолжаются.

Ранее сообщалось, что из-за ремонтных работ троллейбусы четырех маршрутов не вышли на линию.