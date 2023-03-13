В Рязани троллейбусы четырех маршрутов не вышли на линию из-за ремонта

В Рязани троллейбусы четырех маршрутов не вышли на линию из-за ремонта. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии утром в понедельник, 13 марта.

Речь идет о троллейбусах №№ 4, 9, 10 и 16. Временно также изменили маршрут троллейбусов № 5 — они поедут через вокзал «Рязань-1» и троллейбусов № 3 — они проследуют через улицу Новую и Есенина до ЦПКиО.

По маршруту № 1 решили пустить машины на автономном ходу.

Троллейбусы по маршрутам №№ 12 и 13 следуют без изменений, уточнили в горадминистрации.