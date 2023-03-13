В Красноярске на ручке двери стоматологической клиники нашли гранату

В Красноярске на ручке двери стоматологической клиники нашли гранату Ф-1. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT .

Боеприпас обнаружили врачи, когда утром пришли на работу. Под дверью также лежали черный рюкзак, две емкости с неизвестной жидкостью и картонка с надписью «Бум!». На место вызвали полицию — они оцепили местность и эвакуировали всех жителей десятиэтажки, в которой находилась клиника.

Позже выяснилось, что граната — муляж. В инциденте подозревают бывшего мужа владелицы, который не смог смириться с разводом и успешным бизнесом экс-супруги. Женщина рассказала, что он угрожал сжечь клинику и убить ее.

Злоумышленника разыскивает полиция, возбуждено уголовное дело.