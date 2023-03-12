В Скопинском районе обнаружили труп 53-летнего мужчины

В Скопинском районе нашли тело местного жителя. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на следователя Скопинского МСО СУ СКР по Рязанской области Андрея Мудрова.

В Скопинском районе нашли тело местного жителя. Об этом в воскресенье, 12 марта, сообщает «МК в Рязани» со ссылкой на следователя Скопинского МСО СУ СКР по Рязанской области Андрея Мудрова.

Тело мужчины без признаков насильственной смерти обнаружили на улице Железнодорожной в селе Вослебово. Известно, что при жизни местный житель злоупотреблял алкоголем.

По факту смерти мужчины 1969 года рождения проводится доследственная проверка. Назначена судебно-медицинская экспертиза, чтобы установить причину смерти.