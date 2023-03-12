В Саратовской области из-за гололеда столкнулись более 20 машин

На федеральной трассе под Саратовом из-за гололеда столкнулись более 20 машин. Пострадали 13 человек, в том числе трое детей, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале.

На федеральной трассе под Саратовом из-за гололеда столкнулись более 20 машин. Пострадали 13 человек, в том числе трое детей, сообщил министр здравоохранения региона Олег Костин в своем телеграм-канале .

Авария произошла в 7:45 на 113-м километре автодороги Р-228 Сызрань — Саратов — Волгоград в Хвалынском районе.

«В результате гололеда на дороге произошло массовое столкновение легковых и грузовых автомобилей — всего 21 автомобиль, в результате 13 человек пострадало, в том числе трое детей, из них 11 человек, в том числе трое детей, медицинским транспортом эвакуируются в Балаковскую городскую клиническую больницу, двое пострадавших попутным транспортом доставлены в Хвалынскую районную больницу», — написал Костин.

По его словам, один ребенок с черепно-мозговой травмой и ушибом головного мозга находится в тяжелом состоянии, у остальных диагностированы сочетанные травмы, их состояние средней степени тяжести.

Проезд по федеральной трассе затруднен.