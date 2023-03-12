В Саратовской области девочку насмерть придавили футбольные ворота

В селе Титоренко Энгельсского района Саратовской области на девочку упали футбольные ворота на детской площадке. Ребенка с травмами госпитализировали, пострадавшая скончалась в больнице.

В селе Титоренко Энгельсского района Саратовской области на девочку упали футбольные ворота на детской площадке. Ребенка с травмами госпитализировали, пострадавшая скончалась в больнице. Возбуждены уголовные дела, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, в субботу, 11 марта днем на детской площадке на улице Школьной 10-летнюю девочку придавило футбольными воротами. Находящиеся на детской площадке сообщили о случившемся взрослым, которые вызвали медиков. Девочку доставили в больницу, но спасти ее не удалось.

Следователи осмотрели место происшествия, допрашиваются очевидцы.